Global Salários

O salário da Global varia de $10,854 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $110,090 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Global . Última atualização: 9/1/2025