Global Salários

O salário da Global varia de $10,854 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $110,090 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Global. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $99.6K
Analista de Negócios
$17.2K
Tecnólogo da Informação (TI)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operações de Marketing
$26.1K
Designer de Produto
$10.9K
Recrutador
$99.7K
Gerente de Engenharia de Software
$110K
The highest paying role reported at Global is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $110,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Global is $46,518.

