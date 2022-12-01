Diretório de Empresas
Glean
Glean Salários

O salário da Glean varia de $62,409 em remuneração total por ano para Arquiteto de Soluções na faixa mais baixa a $1,054,700 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Glean. Última atualização: 8/28/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $340K
Cientista de Dados
$261K

Recrutador
$86.1K
Vendas
$289K
Engenheiro de Vendas
$230K
Gerente de Engenharia de Software
$1.05M
Arquiteto de Soluções
$62.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Glean, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

The highest paying role reported at Glean is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,054,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Glean is $245,692.

