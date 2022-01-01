Diretório de Empresas
Gilead Sciences
Gilead Sciences Salários

O salário da Gilead Sciences varia de $89,550 em remuneração total por ano para Capitalista de Risco na faixa mais baixa a $349,238 para Desenvolvimento Corporativo na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Gilead Sciences. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K
Cientista de Dados
Median $223K
Analista Financeiro
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Gerente de Programa
Median $212K
Gerente de Projeto
Median $178K
Analista de Negócios
Median $263K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $220K
Gerente de Produto
Median $170K
Gerente de Engenharia de Software
Median $295K
Engenheiro Biomédico
$151K
Desenvolvimento Corporativo
$349K
Gerente de Ciência de Dados
$208K
Jurídico
$291K
Consultor de Gestão
$156K
Operações de Marketing
$141K
Designer de Produto
$203K
Gerente de Design de Produto
$182K
Analista de Cibersegurança
$182K
Arquiteto de Soluções
$254K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$244K
Capitalista de Risco
$89.6K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Gilead Sciences, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Gilead Sciences é Desenvolvimento Corporativo at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $349,238. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Gilead Sciences é $208,035.

