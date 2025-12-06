Diretório de Empresas
Giant Magellan Telescope
Giant Magellan Telescope Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in United States na Giant Magellan Telescope varia de $143K a $195K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Giant Magellan Telescope. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$153K - $185K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$143K$153K$185K$195K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Giant Magellan Telescope?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Giant Magellan Telescope in United States é uma remuneração total anual de $194,880. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Giant Magellan Telescope para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $142,800.

