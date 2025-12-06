Diretório de Empresas
Ghost Autonomy
Ghost Autonomy Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in United States na Ghost Autonomy varia de $197K a $270K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ghost Autonomy. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$214K - $254K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$197K$214K$254K$270K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Ghost Autonomy?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Ghost Autonomy in United States é uma remuneração total anual de $270,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ghost Autonomy para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $197,400.

