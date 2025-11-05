A remuneração de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area na GFT Group totaliza PLN 167K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 174K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***