GFT Group Engenheiro de Software Salários em Warsaw Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area na GFT Group totaliza PLN 167K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 174K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
(Nível Iniciante)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na GFT Group?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Desenvolvedor Salesforce

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na GFT Group in Warsaw Metropolitan Area é uma remuneração total anual de PLN 280,650. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GFT Group para a função de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area é PLN 174,384.

