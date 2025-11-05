Diretório de Empresas
GFT Group
GFT Group Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na GFT Group totaliza £87.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£87.8K
Nível
L4
Salário base
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£4.6K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na GFT Group?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na GFT Group in Greater London Area é uma remuneração total anual de £110,028. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GFT Group para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £85,829.

