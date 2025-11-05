A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Sao Paulo na GFT Group varia de R$103K por year para Software Engineer a R$170K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano por year totaliza R$143K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
