GFT Group
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Engenheiro de Software Salários em Greater Sao Paulo

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Sao Paulo na GFT Group varia de R$103K por year para Software Engineer a R$170K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano por year totaliza R$143K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
(Nível Iniciante)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na GFT Group?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Desenvolvedor Salesforce

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na GFT Group in Greater Sao Paulo é uma remuneração total anual de R$192,934. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GFT Group para a função de Engenheiro de Software in Greater Sao Paulo é R$139,918.

