GEP Worldwide Engenheiro de Software Salários em Greater Hyderabad Area

O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano de Engenheiro de Software na GEP Worldwide totaliza ₹1.73M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GEP Worldwide. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Total por ano
₹1.73M
Nível
L3
Salário base
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹111K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na GEP Worldwide?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area é uma remuneração total anual de ₹2,034,790. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GEP Worldwide para a função de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area é ₹1,769,114.

