  • Salários
  • Consultor de Gestão

  • Todos os Salários de Consultor de Gestão

  • India

GEP Worldwide Consultor de Gestão Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Consultor de Gestão na GEP Worldwide totaliza ₹1.34M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GEP Worldwide. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹1.34M
Nível
L2
Salário base
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹154K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na GEP Worldwide?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na GEP Worldwide in India é uma remuneração total anual de ₹2,540,295. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GEP Worldwide para a função de Consultor de Gestão in India é ₹1,321,292.

