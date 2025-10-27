Diretório de Empresas
Genesys
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Genesys Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Arquiteto de Soluções na Genesys totaliza CA$272K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Total por ano
CA$272K
Nível
-
Salário base
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$54.3K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
18 Anos
Quais são os níveis de carreira na Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Genesys in Canada é uma remuneração total anual de CA$204,196. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Genesys para a função de Arquiteto de Soluções in Canada é CA$204,196.

Outros Recursos