Diretório de Empresas
Genesys
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Genesys Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in Ireland na Genesys varia de €46.3K por year para L1 a €56.2K por year para L2. O pacote de remuneração in Ireland mediano por year totaliza €47.7K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Genesys?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Designer de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Genesys in Ireland é uma remuneração total anual de €120,596. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Genesys para a função de Designer de Produto in Ireland é €52,350.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Genesys

Empresas Relacionadas

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos