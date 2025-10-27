A remuneração de Designer de Produto in Ireland na Genesys varia de €46.3K por year para L1 a €56.2K por year para L2. O pacote de remuneração in Ireland mediano por year totaliza €47.7K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
