General Motors Salários

O salário da General Motors varia de $44,446 em remuneração total por ano para Consultor de Gestão na faixa mais baixa a $277,400 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da General Motors. Última atualização: 9/13/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na General Motors, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
