General Motors
General Motors Salários

O salário da General Motors varia de $44,446 em remuneração total por ano para Consultor de Gestão na faixa mais baixa a $277,400 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da General Motors. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Sistemas

Cientista de Pesquisa

Cientista de Dados
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Engenheiro de Hardware
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Engenheiro de Hardware Embarcado

Engenheiro Mecânico
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Engenheiro de Manufatura

Engenheiro CAE

Gerente de Produto
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Designer de Produto
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Designer UX

Arquiteto de Soluções
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Cloud

Arquiteto de Segurança na Nuvem

Analista de Negócios
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Tecnólogo da Informação (TI)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Gerente de Engenharia de Software
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Gerente de Programa Técnico
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Gerente de Projeto
L6 $114K
L7 $143K
Gerente de Programa
L6 $128K
L7 $160K
Analista Financeiro
L5 $98.9K
L6 $110K
Engenheiro de Controles
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Recrutador
Median $200K
Desenvolvimento de Negócios
Median $148K
Analista de Dados
Median $123K
Contador
Median $100K

Contador Técnico

Analista de Cibersegurança
Median $100K
Gerente de Ciência de Dados
Median $200K
Designer Gráfico
Median $135K
Recursos Humanos
Median $102K
Vendas
Median $100K
Assistente Administrativo
$60.5K
Gerente de Operações de Negócio
$225K
Desenvolvimento Corporativo
$86.2K
Atendimento ao Cliente
$135K
Engenheiro Elétrico
$137K
Jurídico
$116K
Consultor de Gestão
$44.4K
Operações de Marketing
$89.6K
Engenheiro de Materiais
$213K
Engenheiro Óptico
$198K
Pesquisador de UX
$149K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na General Motors, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na General Motors é Gerente de Engenharia de Software at the L9 level com uma remuneração total anual de $277,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na General Motors é $130,446.

