General Dynamics Information Technology Salários

O salário da General Dynamics Information Technology varia de $75,000 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $164,175 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da General Dynamics Information Technology. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $112K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Sistemas

Tecnólogo da Informação (TI)
Median $155K
Analista de Cibersegurança
Median $75K

Cientista de Dados
Median $143K
Arquiteto de Soluções
Median $133K
Analista de Negócios
Median $91K
Analista de Dados
Median $100K
Gerente de Engenharia de Software
Median $146K
Consultor de Gestão
$152K
Gerente de Produto
$91.5K
Gerente de Projeto
$117K
Recrutador
$98.9K
Gerente de Programa Técnico
$164K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na General Dynamics Information Technology é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $164,175. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na General Dynamics Information Technology é $117,300.

