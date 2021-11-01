Diretório de Empresas
Gazprom
Gazprom Salários

O salário da Gazprom varia de $13,028 em remuneração total por ano para Sucesso do Cliente na faixa mais baixa a $86,918 para Engenheiro de Controles na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Gazprom. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $30.4K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $23.9K
Analista de Dados
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer de Produto
Median $27.8K
Gerente de Produto
Median $37K
Gerente de Projeto
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analista de Negócios
$49.5K
Engenheiro de Controles
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Sucesso do Cliente
$13K
Analista Financeiro
Median $60K
Engenheiro Geólogo
$37.1K
Designer Gráfico
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Banker de Investimentos
$61.2K
Consultor de Gestão
$20.9K
Marketing
$50.5K
Gerente de Engenharia de Software
$60.4K
Arquiteto de Soluções
$63.1K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Gazprom é Engenheiro de Controles at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $86,918. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Gazprom é $37,254.

