GameStop
GameStop Salários

O salário da GameStop varia de $35,183 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $165,825 para Analista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GameStop. Última atualização: 8/27/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K
Analista de Negócios
$149K
Analista de Dados
$166K

Cientista de Dados
$161K
Operações de Marketing
$48.5K
Engenheiro Mecânico
$119K
Gerente de Produto
$133K
Gerente de Programa
$154K
Vendas
$35.2K
Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

15%

ANO 2

40%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na GameStop, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 5% adquire no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire no 3rd-ANO (20.00% semestral)

  • 40% adquire no 4th-ANO (20.00% semestral)

Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en GameStop es Analista de Dados at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GameStop es $135,000.

Outros Recursos