GameStop Salários

O salário da GameStop varia de $35,183 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $165,825 para Analista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GameStop. Última atualização: 8/27/2025
5%
ANO 1
15%
ANO 2
40%
ANO 3
40%
ANO 4
Na GameStop, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
5% adquire no 1st-ANO (5.00% anual)
15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)
40% adquire no 3rd-ANO (20.00% semestral)
40% adquire no 4th-ANO (20.00% semestral)
