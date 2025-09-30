Diretório de Empresas
G-Research
G-Research Engenheiro de Software Salários em Greater Dallas Area

O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano de Engenheiro de Software na G-Research totaliza $120K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da G-Research. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
Total por ano
$120K
Nível
L1
Salário base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$20K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na G-Research?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na G-Research in Greater Dallas Area é uma remuneração total anual de $180,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na G-Research para a função de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area é $115,000.

Outros Recursos