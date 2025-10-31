Diretório de Empresas
Furlenco
Furlenco Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gerente de Produto na Furlenco totaliza ₹4.64M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Furlenco. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
Furlenco
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹4.64M
Nível
-
Salário base
₹4.64M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Furlenco?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Furlenco in India é uma remuneração total anual de ₹6,235,892. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Furlenco para a função de Gerente de Produto in India é ₹4,638,099.

