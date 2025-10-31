Diretório de Empresas
Funding Circle
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

Funding Circle Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Gerente de Engenharia de Software na Funding Circle totaliza £122K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Funding Circle. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£122K
Nível
L4
Salário base
£107K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£14.4K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
25 Anos
Quais são os níveis de carreira na Funding Circle?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Funding Circle in United Kingdom é uma remuneração total anual de £150,759. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Funding Circle para a função de Gerente de Engenharia de Software in United Kingdom é £121,526.

