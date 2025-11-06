Diretório de Empresas
FundApps Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na FundApps totaliza £71.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da FundApps. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£71.6K
Nível
L2
Salário base
£71.6K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na FundApps?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na FundApps in Greater London Area é uma remuneração total anual de £111,306. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na FundApps para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £74,345.

