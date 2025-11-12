A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na FullStory varia de $162K por year para Level 20 a $228K por year para Level 40. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $200K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da FullStory. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Level 20
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na FullStory, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)