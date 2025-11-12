FullStory Engenheiro de Software Full-Stack Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na FullStory varia de $162K por year para Level 20 a $228K por year para Level 40. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $200K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da FullStory. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus Level 20 ( Nível Iniciante ) $162K $159K $0 $3K Level 30 $222K $193K $21.6K $7.2K Level 40 $228K $219K $8.5K $0 Level 50 $ -- $ -- $ -- $ --

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação Options Na FullStory, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o cronograma de aquisição na FullStory ?

