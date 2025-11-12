Diretório de Empresas
FullStory
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

FullStory Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na FullStory varia de $162K por year para Level 20 a $228K por year para Level 40. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $200K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da FullStory. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Level 20
(Nível Iniciante)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na FullStory, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na FullStory in United States é uma remuneração total anual de $276,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na FullStory para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $182,000.

