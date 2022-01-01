Diretório de Empresas
Fujitsu
Fujitsu Salários

O salário da Fujitsu varia de $14,141 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $211,050 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fujitsu. Última atualização: 11/20/2025

Engenheiro de Software
Median $129K

Engenheiro de Redes

Gerente de Produto
Median $175K
Gerente de Operações de Negócio
$41.4K

Analista de Negócios
$20.6K
Desenvolvimento de Negócios
$168K
Atendimento ao Cliente
$15.6K
Analista de Dados
$74.2K
Gerente de Ciência de Dados
$125K
Cientista de Dados
$58.8K
Gerente de Facilities
$40.6K
Analista Financeiro
$68.5K
Engenheiro de Hardware
$145K
Tecnólogo da Informação (TI)
$62.4K
Consultor de Gestão
$55K
Marketing
$67.6K
Designer de Produto
$14.1K
Gerente de Programa
$67.1K
Gerente de Projeto
$48.6K
Vendas
$211K
Capacitação de Vendas
$47.6K
Analista de Cibersegurança
$17.5K
Arquiteto de Soluções
$26.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Fujitsu é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,050. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fujitsu é $60,617.

Outros Recursos

