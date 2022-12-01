Diretório de Empresas
FUGA
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

FUGA Salários

O salário mediano da FUGA é $82,155 para Engenheiro de Software . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FUGA. Última atualização: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $82.2K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na FUGA é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $82,155. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na FUGA é $82,155.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para FUGA

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • SoFi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fuga/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.