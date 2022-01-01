FTI Consulting Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da FTI Consulting varia de $87,435 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $362,500 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da FTI Consulting. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Consultor de Gestão
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Contador
$87.4K
Analista de Negócios
$189K

Analista de Dados
$101K
Recursos Humanos
$90.5K
Marketing
$153K
Engenheiro de Software
$96K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na FTI Consulting é Consultor de Gestão at the L5 level com uma remuneração total anual de $362,500. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na FTI Consulting é $135,188.

