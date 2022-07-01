Diretório de Empresas
FS-ISAC
FS-ISAC Salários

O salário mediano da FS-ISAC é $180,027 para Analista de Cibersegurança . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FS-ISAC. Última atualização: 11/20/2025

Analista de Cibersegurança
$180K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na FS-ISAC é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,027. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na FS-ISAC é $180,027.

