Fresha Salários

O salário da Fresha varia de $64,118 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $236,500 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fresha. Última atualização: 10/18/2025

Engenheiro de Software
Median $127K
Marketing
$64.1K
Gerente de Produto
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Recrutador
$92.8K
Vendas
$103K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Fresha é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $236,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fresha é $102,900.

Outros Recursos