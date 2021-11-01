Diretório de Empresas
Fresenius
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Fresenius Salários

O salário da Fresenius varia de $75,170 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $213,925 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fresenius. Última atualização: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro Mecânico
$89.6K
Gerente de Produto
$156K
Gerente de Projeto
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Engenheiro de Software
$75.2K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Fresenius é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $213,925. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fresenius é $122,663.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Fresenius

Empresas Relacionadas

  • Mayo Clinic
  • UPMC
  • Intermountain Healthcare
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos