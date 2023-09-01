Diretório de Empresas
Framer
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Framer Salários

O salário da Framer varia de $141,344 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $152,335 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Framer. Última atualização: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $141K
Desenvolvimento de Negócios
$152K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Framer é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $152,335. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Framer é $146,839.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Framer

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Google
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/framer/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.