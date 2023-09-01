FPL Salários

Diretório de Empresas
O salário da FPL varia de $64,675 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $160,800 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da FPL. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $67.6K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$111K
Engenheiro de Controles
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Cientista de Dados
$64.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$103K
Gerente de Projeto
$161K
Perguntas Frequentes

