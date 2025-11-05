Diretório de Empresas
Fortinet
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

  • Greater Vancouver

Fortinet Gerente de Engenharia de Software Salários em Greater Vancouver

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in Greater Vancouver na Fortinet varia de CA$275K por year para P3 a CA$396K por year para P6. O pacote de remuneração in Greater Vancouver mediano por year totaliza CA$281K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Fortinet in Greater Vancouver é uma remuneração total anual de CA$395,707. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fortinet para a função de Gerente de Engenharia de Software in Greater Vancouver é CA$253,240.

