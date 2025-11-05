A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Fortinet varia de $128K por year para P1 a $281K por year para P6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $213K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
Títulos IncluídosEnviar Novo Título