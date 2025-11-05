Diretório de Empresas
Fortinet
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • India

Fortinet Engenheiro de Software Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Fortinet varia de ₹3.07M por year para P2 a ₹10.56M por year para P6. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹3.63M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
Software Engineer 1(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
Software Engineer 2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Desenvolvedor Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Fortinet in India é uma remuneração total anual de ₹10,561,451. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fortinet para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,912,755.

