A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Ottawa Area na Fortinet varia de CA$96.8K por year para P1 a CA$184K por year para P3. O pacote de remuneração in Greater Ottawa Area mediano por year totaliza CA$108K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fortinet. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus P1 Software Engineer 1 ( Nível Iniciante ) CA$96.8K CA$89.5K CA$7.2K CA$0 P2 Software Engineer 2 CA$121K CA$107K CA$14.2K CA$0 P3 Senior Software Engineer CA$184K CA$133K CA$50.7K CA$0 P4 Staff Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Fortinet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

