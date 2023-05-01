Fluke Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Fluke varia de $13,236 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $222,063 para um Recursos Humanos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Fluke. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Recursos Humanos
$222K
Engenheiro Mecânico
$111K
Designer de Produto
$13.2K

Gerente de Produto
$183K
Gerente de Projeto
$137K
Engenheiro de Software
$109K
Gerente de Engenharia de Software
$216K
Gerente de Programa Técnico
$109K
O cargo mais bem pago reportado na Fluke é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $222,063. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Fluke é $124,055.

