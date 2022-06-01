Diretório de Empresas
Fluidra
Fluidra Salários

O salário da Fluidra varia de $49,668 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $217,260 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fluidra. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $59.9K
Recursos Humanos
$145K
Marketing
$59.6K

Designer de Produto
$166K
Recrutador
$143K
Engenheiro de Software
$49.7K
Arquiteto de Soluções
$217K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Fluidra is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

