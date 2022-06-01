Fluidra Salários

O salário da Fluidra varia de $49,668 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $217,260 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Fluidra . Última atualização: 9/8/2025