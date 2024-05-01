Florida Blue Salários

Diretório de Empresas
O salário da Florida Blue varia de $66,500 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $151,900 para Cybersecurity Analyst na faixa mais alta.

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
Median $66.5K
Atuário
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dados
$106K
Cientista de Dados
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arquiteto de Soluções
$131K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Florida Blue é Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $151,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Florida Blue é $112,775.

Outros Recursos