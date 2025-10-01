Diretório de Empresas
Fiverr
Fiverr Engenheiro de Software Salários em Tel Aviv Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Tel Aviv Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na Fiverr totaliza ₪508K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fiverr. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
₪508K
Nível
hidden
Salário base
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bônus
₪0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Fiverr?

₪560K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area é uma remuneração total anual de ₪640,011. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fiverr para a função de Engenheiro de Software in Tel Aviv Metropolitan Area é ₪489,826.

