Firework Salários

O salário da Firework varia de $149,250 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $246,225 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Firework. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $205K
Desenvolvimento de Negócios
$246K
Sucesso do Cliente
$153K

Gerente de Produto
$149K
Gerente de Engenharia de Software
$239K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Firework, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Firework é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $246,225. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Firework é $205,000.

