Diretório de Empresas
Fireblocks
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Sucesso do Cliente

  • Todos os Salários de Sucesso do Cliente

Fireblocks Sucesso do Cliente Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Sucesso do Cliente na Fireblocks totaliza ₪378K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fireblocks. Última atualização: 12/7/2025

Pacote Mediano
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
$112K
Nível
Senior
Salário base
$108K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$3.9K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na Fireblocks?
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fireblocks, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Sucesso do Cliente ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Sucesso do Cliente na Fireblocks in Israel é uma remuneração total anual de ₪463,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fireblocks para a função de Sucesso do Cliente in Israel é ₪378,226.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Fireblocks

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.