Diretório de Empresas
Fireblocks
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Operações de Atendimento ao Cliente

  • Todos os Salários de Operações de Atendimento ao Cliente

Fireblocks Operações de Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Operações de Atendimento ao Cliente na Fireblocks varia de $77.1K a $112K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fireblocks. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$87.4K - $102K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$77.1K$87.4K$102K$112K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Operações de Atendimento ao Cliente submissões na Fireblocks para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fireblocks, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Operações de Atendimento ao Cliente ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Atendimento ao Cliente na Fireblocks é uma remuneração total anual de $111,860. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fireblocks para a função de Operações de Atendimento ao Cliente é $77,080.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Fireblocks

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.