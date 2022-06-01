Finder Salários

Diretório de Empresas
O salário da Finder varia de $79,668 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $177,678 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Finder. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Designer de Produto
$79.7K
Gerente de Produto
$120K
Engenheiro de Software
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Engenharia de Software
$178K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Finder é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $177,678. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Finder é $120,827.

