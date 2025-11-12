Diretório de Empresas
Fidelity Investments
Fidelity Investments Engenheiro de Software Full-Stack Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Fidelity Investments varia de $90.4K por year para L3 a $410K por year para L9|VP Software Engineering. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $133K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
Associate Software Engineer(Nível Iniciante)
$90.4K
$84.8K
$381
$5.2K
L4
Software Engineer
$112K
$100K
$1.8K
$10.3K
L5
Senior Software Engineer
$145K
$127K
$2.7K
$15.5K
L6
Principal Software Engineer
$183K
$154K
$3.7K
$25K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Fidelity Investments in United States é uma remuneração total anual de $410,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fidelity Investments para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $128,625.

