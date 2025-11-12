A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Raleigh-Durham Area na Fidelity Investments varia de $88.8K por year para L3 a $410K por year para L9|VP Software Engineering. O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano por year totaliza $119K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
$88.8K
$82.3K
$321
$6.2K
L4
$110K
$99.6K
$1.1K
$9.7K
L5
$151K
$131K
$3.1K
$16.5K
L6
$186K
$158K
$250
$27.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)