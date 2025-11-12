A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Bengaluru na Fidelity Investments varia de ₹1.34M por year para L3 a ₹2.64M por year para L5. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹1.7M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)