Fidelity Investments Engenheiro de Dados Salários em Raleigh-Durham Area

A remuneração de Engenheiro de Dados in Raleigh-Durham Area na Fidelity Investments varia de $88.9K por year para L3 a $139K por year para L4. O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano por year totaliza $142K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus L3 Associate Software Engineer ( Nível Iniciante ) $88.9K $81K $0 $7.9K L4 Software Engineer $139K $123K $7.3K $9K L5 Senior Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- L6 Principal Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o cronograma de aquisição na Fidelity Investments ?

