A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Ireland na Fidelity Investments varia de €59.5K por year para L4 a €106K por year para L6. O pacote de remuneração in Ireland mediano por year totaliza €74.7K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fidelity Investments. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.5K
€54.1K
€0
€5.4K
L5
€77K
€72.9K
€0
€4.1K
L6
€106K
€88.6K
€2.3K
€14.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Fidelity Investments, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)