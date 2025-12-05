Diretório de Empresas
Fictiv
Fictiv Gerente de Produto Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fictiv. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$49.9K - $58.1K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$46.1K$49.9K$58.1K$64.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Fictiv?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Fictiv in India é uma remuneração total anual de ₹5,679,123. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fictiv para a função de Gerente de Produto in India é ₹4,056,517.

Outros Recursos

