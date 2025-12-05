Diretório de Empresas
Fictiv
Fictiv Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in United States na Fictiv varia de $119K a $167K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fictiv. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$129K - $150K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$119K$129K$150K$167K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Fictiv?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Fictiv in United States é uma remuneração total anual de $166,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fictiv para a função de Analista de Negócios in United States é $119,000.

Outros Recursos

