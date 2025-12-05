Diretório de Empresas
Fever
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Projeto

  • Todos os Salários de Gerente de Projeto

Fever Gerente de Projeto Salários

A remuneração total média de Gerente de Projeto in Spain na Fever varia de €22.6K a €32.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fever. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$29.5K - $33.6K
Spain
Faixa Comum
Faixa Possível
$26.1K$29.5K$33.6K$37.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Projeto submissões na Fever para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Fever?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Projeto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na Fever in Spain é uma remuneração total anual de €32,105. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fever para a função de Gerente de Projeto in Spain é €22,582.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Fever

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Lyft
  • Stripe
  • Dropbox
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fever/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.